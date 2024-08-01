В 19:30 01.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо Мх» — «Крылья Советов». Коэффициент ставки — 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Крылья Советов»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Динамо Мх — Крылья Советов.

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