начнут матч в 17:00 в квалификации Лиги конференций, 01.08.2024.

Последний матч: «Милсами» — «Астана» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астана» — «Милсами». Коэффициент ставки — 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Астана»).

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