В 15:00 31.07.2024 Темп и Динамо Барнаул сыграют матч в кубке России по футболу.

Темп — Динамо Барнаул

Последний матч: «Темп» — «Динамо Барнаул» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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