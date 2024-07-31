В 17:00 31.07.2024 Leningradets 2 и Динамо С-Пб сыграют матч в кубке России по футболу.

Leningradets 2 — Динамо С-Пб

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