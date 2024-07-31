В 20:00 31.07.2024 Австралия жен. и США жен. сыграют матч в группе B женского футбольного турнира в Париже-2024.

Австралия жен. — США жен.

Последний матч: «США жен.» — «Австралия жен.» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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