начнут матч в 21:00 в кубке России по футболу, 30.07.2024.

Последний матч: «Факел» — «Зенит» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Факел». Коэффициент ставки — 3.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Зенит»).

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