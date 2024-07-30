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    Футбол, Париж-2024. Мужчины. Группа A, Новая Зеландия U23 — Франция U23. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Париж-2024
    В 20:00 30.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Новая Зеландия U23 — Франция U23 в группе A мужского олимпийского турнира по футболу.

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