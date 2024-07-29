В 19:00 29.07.2024 Жальгирис и Дайнава сыграют матч в Лига А Литвы.

Жальгирис — Дайнава

Последний матч: «Жальгирис» — «Дайнава» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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