начнут матч в 22:00 в группе B женского футбольного турнира в Париже-2024, 28.07.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США жен.» — «Германия жен.». Коэффициент ставки — 1.92.

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