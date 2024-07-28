2-й таймКраснодар — Динамо МахачкалаОнлайн
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    США жен. — Германия жен. 28.07.2024 прямая трансляция

    Футбол Париж-2024
    США жен. и Германия жен. начнут матч в 22:00 в группе B женского футбольного турнира в Париже-2024, 28.07.2024.

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