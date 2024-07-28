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    Футбол, Бразилия. Серия А, Форталеза — Сан-Паулу. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 28.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Форталеза — Сан-Паулу в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Сан-Паулу» — «Форталеза» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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