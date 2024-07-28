В 19:00 28.07.2024 Алания и Родина сыграют матч в Первой лиге России.

Алания — Родина

Последний матч: «Алания» — «Родина» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Родина». Коэффициент ставки — 2.64 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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