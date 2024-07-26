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    Балтика — Уфа онлайн трансляция

    Футбол ФНЛ — Первая лига Балтика Уфа Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Балтика и Уфа начнут матч в 20:15 в очередном туре Первой лиги, 26.07.2024.

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    Последний матч: «Балтика» — «Уфа» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Уфа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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