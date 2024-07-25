ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаВ свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • 18:36
    • Испания в овертайме обыграла Италию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы
  • 17:52
    • Аванесян пробилась в финал турнира в Яссах, где сыграет против Мирры Андреевой
  • 20:07
    • Источник: «Бордо» потерял статус профессионального клуба
  • 19:57
    • «Родина» усилилась защитником ЦСКА
  • 19:24
    • Рыбакина не сыграет на Олимпиаде
    Все новости спорта

    Смотреть онлайн матча Зриньски — Браво 25.07.2024. Прямая трансляция в 22:00

    Футбол Лига конференций Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    В 22:00 25.07.2024 Зриньски и Браво сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Зриньски — Браво

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры ЗриньскиБраво доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Зриньски»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Зриньски — Браво.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» прервёт победную серию соперника?
  • «Шериф» — «Эльфсборг». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • «Зимбру» даст бой армянскому визави?
  • «Зимбру» — «Арарат-Армения». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Смогут ли «Крылья Советов» и «Ростов» выявить сильнейшего?
  • «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 22:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Завтра в 20:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бетис
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шелтон — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лайович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры