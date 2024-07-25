начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 25.07.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милсами» — «Астана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.59 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Милсами»).

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