начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 25.07.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флориана» — «Витория Гимарайнш». Коэффициент ставки — 2.62 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Витория Гимарайнш»).

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