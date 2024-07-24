В 18:00 24.07.2024 Струга и Пюник сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Струга — Пюник

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Струга» — «Пюник». Коэффициент ставки — 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Струга»).

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