В 21:00 24.07.2024 АЕК Афины и Интер Клуб сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

АЕК Афины — Интер Клуб

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «АЕК Афины» — «Интер Клуб». Коэффициент ставки — 1.90.

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