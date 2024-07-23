В 21:00 23.07.2024 Ференцварош и ТНС сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Ференцварош — ТНС

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