В 01:00 22.07.2024 Куяба и Флуминенсе сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Куяба — Флуминенсе

Последний матч: «Куяба» — «Флуминенсе» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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