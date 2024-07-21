Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.48.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).
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