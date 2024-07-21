В 05:30 21.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.48 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес.

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