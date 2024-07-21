В 02:30 21.07.2024 Орландо Сити и Нью-Йорк Сити сыграют матч в чемпионате МЛС.

Орландо Сити — Нью-Йорк Сити

Последний матч: «Нью-Йорк Сити» — «Орландо Сити» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Орландо Сити»).

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