начнут матч в 03:30 в американской футбольной лиге MLS, 21.07.2024.

Последний матч: «Миннесота Юнайтед» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миннесота Юнайтед»).

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