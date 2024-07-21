В 20:00 21.07.2024 Химки и Динамо Мх сыграют матч в чемпионате России по футболу.

Химки — Динамо Мх

Последний матч: «Динамо Мх» — «Химки» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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