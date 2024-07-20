В 20:00 20.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре Первой лиги.

Последний матч: «СКА-Хабаровск» — «Родина» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Родина»).

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