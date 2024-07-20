начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 20.07.2024.

Последний матч: «Крикума» — «Фламенго» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Крикума». Коэффициент ставки — 2.40.

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