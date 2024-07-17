В 18:00 17.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Последний матч: «Слован» — «Струга» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Струга» — «Слован». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Слован»).

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