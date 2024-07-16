начнут матч в 17:30 в квалификации Лиги чемпионов, 16.07.2024.

Последний матч: «УЭ Санта-Колома» — «Балкани» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балкани» — «УЭ Санта-Колома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Балкани»).

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