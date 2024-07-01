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    Смотреть онлайн матча Португалия — Словения 01.07.2024. Прямая трансляция в 22:00

    01.07.2024 в 22:00 начнется матч в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Португалия — Словения

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    01.07.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года Португалия — Словения. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Словения» — «Португалия» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Календарь и таблица Евро-2024

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия» — «Словения». Коэффициент ставки — 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Прямую трансляцию матча Португалия — Словения смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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