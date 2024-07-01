ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра и Иржи ПрохазкаЯркий нокаут от Перейры, прагматичные победы Гэрри и Лопеса. Обзор карда UFC 303
  • 15:21
    • Соболенко снялась с Уимблдона
  • 12:58
    • Антон Миранчук покинул «Локомотив»
    Все новости спорта

    Нефтчи Фергана — Пахтакор: смотрите прямую трансляцию 01.07.2024 в 17:30

    01.07.2024 в 17:30 начнется матч в Суперлиге Узбекистана Нефтчи Фергана — Пахтакор

    Футбол
    01.07.2024 в 17:30 начнется матч в турнире в Суперлиге Узбекистана Нефтчи Фергана — Пахтакор. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтчи Фергана» — «Пахтакор». Коэффициент ставки — 2.01.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нефтчи Фергана»).

    Прямую трансляцию матча Нефтчи Фергана — Пахтакор смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В основное время победителя не определят?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Португальцы нокаутируют словенцев
  • Португалия — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • У Медведева буду проблемы на старте Уимблдона?
  • Ковачевич — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  3.19
  • Прогноз на матч Новоризонтиньо — Мирассол
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Копршива — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры