ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной АлбанииДневник Евро. Сербский «позор», сумасшедшие фанаты сборной Албании и поножовщина
    Все новости спорта

    Уругвай — Боливия: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.06.2024 в 04:00 начнется матч в группе C Кубка Америки-2024 Уругвай — Боливия

    Футбол Кубок Америки 2024 Сборная Уругвая Сборная Боливии Календарь Кубка Америки-2024
    28.06.2024 в 04:00 начнется матч в турнире в группе C Кубка Америки-2024 Уругвай — Боливия. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Уругвай» — «Боливия» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Боливия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Уругвай»).

    Прямую трансляцию матча Уругвай — Боливия смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли Уругвай Боливию?
  • Уругвай — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справятся ли США с Панамой?
  • Панама — США. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Одержит ли Бразилия свою первую победу?
  • Парагвай — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Парагвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Паолини — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фернандес — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Перселл — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Табило — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры