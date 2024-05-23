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    Иберия 1999 — Колхети-1913: смотрите прямую трансляцию 23.05.2024 в 18:00

    23.05.2024 в 18:00 начнется матч в Высшей лиге Грузии Иберия 1999 — Колхети-1913

    Футбол
    23.05.2024 в 18:00 начнется матч в турнире в Высшей лиге Грузии Иберия 1999 — Колхети-1913. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Иберия 1999 — Колхети-1913 смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

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