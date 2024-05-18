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    «Байер» прошел весь чемпионат без поражений, «Штутгарт» — второй, «Бавария» — третья

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    Завершились три встречи с участием лидеров немецкой Бундеслиги.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Леверкузенский «Байер» на своем поле победил «Аугсбург» со счетом 2:1.

    Голы в составе чемпиона забивали Виктор Бонифейс и Роберт Андрих, за гостей отличился 18-летний Мерт Комюр.

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    «Хоффенхайм» неожиданно победил «Баварию» со счетом 4:2, уступая в начале встречи 0:2.

    За «деревенских» хет-трик сделал Андреа Крамарич, также отличился Макси Бейер.

    В составе «Баварии» мячи на счету Матиса Теля и Альфонсо Дэвиса.

    «Штутгарт» не оставил никаких шансов «Боруссии» Менхенгладбах — 4:0.

    Дубль за швабов сделал их лучших бомбардир Серу Гирасси, также забивали Силас Мвумпа и Чон У Чен.

    Таким образом, «Байер» стал чемпионом, «Штутгарт» на втором месте, «Бавария» вслед за ним. «Хоффенхайм» завоевал право играть в еврокубках.

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