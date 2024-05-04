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    Штутгарт — Бавария: смотрите прямую трансляцию 04.05.2024 в 16:30

    04.05.2024 в 16:30 начнется матч в футбольной Бундеслиге Штутгарт — Бавария

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    04.05.2024 в 16:30 начнется матч в турнире в футбольной Бундеслиге Штутгарт — Бавария. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Бавария» — «Штутгарт» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария». Коэффициент ставки — 4.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Прямую трансляцию матча Штутгарт — Бавария смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

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