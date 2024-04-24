В 19:30 24.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч: «Арсенал Тула» — «Динамо-Махачкала» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо-Махачкала» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.39.

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