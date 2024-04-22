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    Минай — Рух В: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.04.2024 в 13:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Минай — Рух В

    Футбол Премьер-лига (Украина) Минай
    Минай и Рух В начнут матч в 13:00 в украинской Премьер-лиге, 22.04.2024.

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    Последний матч: «Рух В» — «Минай» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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