начнут матч в 18:05 в Лиге 1, 21.04.2024.

Последний матч: «Монако» — «Брест» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.64 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Брест»).

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