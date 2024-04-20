начнут матч в 17:00 в очередном туре ФНЛ, 20.04.2024.

Последний матч: «Динамо-Махачкала» — «Шинник» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шинник» — «Динамо-Махачкала» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.51.

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