начнут матч в 15:30 в украинской Премьер-лиге, 20.04.2024.

Последний матч: «Кривбасс» — «Черноморец Од» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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