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    Минай — Динамо К: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2024 в 12:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Минай — Динамо К

    Футбол Премьер-лига (Украина) Минай Динамо Киев
    Минай и Динамо К начнут матч в 12:00 в чемпионате Украины по футболу, 17.04.2024.

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    Последний матч: «Динамо К» — «Минай» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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