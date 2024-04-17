начнут матч в 12:00 в чемпионате Украины по футболу, 17.04.2024.

Последний матч: «Динамо К» — «Минай» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Минай» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 1.82.

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