начнут матч в 21:45 в чемпионате Франции по футболу, 14.04.2024.

Последний матч: «Брест» — «Лион» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лион»).

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