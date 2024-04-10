В 21:45 10.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч: «Блэкберн Роверс» — «Бристоль Сити» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Блэкберн Роверс». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Блэкберн Роверс»).

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