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    Днепр-1 — Заря: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2024 в 13:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Днепр-1 — Заря

    Футбол Премьер-лига (Украина) Днепр-1 Заря
    Днепр-1 и Заря начнут матч в 13:00 в чемпионате Украины по футболу, 09.04.2024.

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    Последний матч: «Заря» — «Днепр-1» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Днепр-1» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Заря»).

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