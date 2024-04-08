В 13:00 08.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч: «Полесье» — «Минай» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Полесье»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Минай — Полесье.

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