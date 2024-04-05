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    Салернитана — Сассуоло: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.04.2024 в 21:45 начнется матч в итальянской Серии А Салернитана — Сассуоло

    Футбол Серия A Салернитана Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 05.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Салернитана — Сассуоло в итальянской Серии А.

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    Последний матч: «Сассуоло» — «Салернитана» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салернитана — Сассуоло.

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