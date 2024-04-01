начнут матч в 13:30 в чемпионате Италии по футболу, 01.04.2024.

Последний матч: «Салернитана» — «Болонья» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Салернитана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Болонья»).

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