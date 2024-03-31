В 15:30 31.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч: «Динамо К» — «Ворскла» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Динамо К»).

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