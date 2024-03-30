начнут матч в 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 30.03.2024.

Последний матч: «ЦСКА» — «Сочи» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.83 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «ЦСКА»).

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