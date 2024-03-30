начнут матч в 23:00 в Лиге 1, 30.03.2024.

Последний матч: «Реймс» — «Лион» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Реймс». Коэффициент ставки — 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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