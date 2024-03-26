В 16:00 26.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч: «Швеция U21» — «Северная Македония U21» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Швеция U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Северная Македония U21 — Швеция U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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