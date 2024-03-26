начнут матч в 19:00 в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 26.03.2024.

Последний матч: «Сан-Марино U21» — «Норвегия U21» 0:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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